Valutazione descrittiva e inclusione a Torino un convegno nazionale per la formazione dei docenti

La Città Metropolitana di Torino e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte promuovono per martedì 24 febbraio 2026 il convegno “Valutare è formare – la valutazione descrittiva come strumento di potenziamento cognitivo, orientamento e inclusione”, in programma all’Auditorium di Corso Inghilterra 7. L’iniziativa, come indicato nel programma ufficiale diffuso dagli organizzatori, si inserisce nel percorso di aggiornamento del personale docente e affronta il tema della valutazione come leva didattica e non solo come atto certificativo. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Delibera del Collegio dei Docenti per l’adozione dei criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, Anno scolastico 20252026: in allegato un modello adattabile Il presente atto delibera l’adozione dei criteri, delle modalità e degli strumenti per l’espressione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria in applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.

