Un bambino ricoverato al Monaldi rischia di dover affrontare un nuovo trapianto o di ricevere un cuore artificiale, a causa di complicazioni che mettono a rischio la sua vita. Oggi, i medici dell’ospedale napoletano eseguono una valutazione clinica fondamentale per stabilire quale strada intraprendere. La decisione si basa su esami approfonditi e sulla risposta del piccolo alle terapie in corso. La famiglia aspetta con ansia, sperando in una soluzione che possa salvarlo.

Napoli aspetta con il fiato sospeso. Al Monaldi oggi si decide il destino di un bambino, sospeso tra un possibile ritrapianto e l’ipotesi di un cuore artificiale. La stanza è piena di macchine e di attese; fuori, le famiglie contano le ore. C’è una certezza: il bambino sta molto male. La sua è una corsa contro il tempo. I medici parlano poco. Le parole hanno un peso enorme quando ogni parametro è fragile. Cosa decide la valutazione di oggi. L’ équipe multidisciplinare del Monaldi si riunisce per la nuova valutazione clinica. Il quadro è complesso. Dopo il fallimento del trapianto di cuore di dicembre, il bambino è sostenuto dall’ Ecmo da 55 giorni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Valutazione Clinica Cruciale per il Bambino Ricoverato al Monaldi: Tra Speranza di un Nuovo Trapianto e Ipotesi di Cuore Artificiale

Un bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.