Valutazione Clinica Cruciale per il Bambino Ricoverato al Monaldi | Tra Speranza di un Nuovo Trapianto e Ipotesi di Cuore Artificiale
Un bambino ricoverato al Monaldi rischia di dover affrontare un nuovo trapianto o di ricevere un cuore artificiale, a causa di complicazioni che mettono a rischio la sua vita. Oggi, i medici dell’ospedale napoletano eseguono una valutazione clinica fondamentale per stabilire quale strada intraprendere. La decisione si basa su esami approfonditi e sulla risposta del piccolo alle terapie in corso. La famiglia aspetta con ansia, sperando in una soluzione che possa salvarlo.
Napoli aspetta con il fiato sospeso. Al Monaldi oggi si decide il destino di un bambino, sospeso tra un possibile ritrapianto e l’ipotesi di un cuore artificiale. La stanza è piena di macchine e di attese; fuori, le famiglie contano le ore. C’è una certezza: il bambino sta molto male. La sua è una corsa contro il tempo. I medici parlano poco. Le parole hanno un peso enorme quando ogni parametro è fragile. Cosa decide la valutazione di oggi. L’ équipe multidisciplinare del Monaldi si riunisce per la nuova valutazione clinica. Il quadro è complesso. Dopo il fallimento del trapianto di cuore di dicembre, il bambino è sostenuto dall’ Ecmo da 55 giorni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato
Un bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.
Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due medici
La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
valutazione clinica decisiva per il bambino con cuore danneggiato a Napolidopo il trapianto che avrebbe danneggiato l'organo, il Monaldi riunisce l'équipe multidisciplinare per decidere se esistono ancora le condizioni per un nuovo intervento; il caso è al centro di un'inch ... notizie.it
ecografia muscolo-tendinea e neurologica: come funzionano e perché sono utiliDue ambiti dell'ecografia a confronto: dalla valutazione di tendini e legamenti alla diagnosi precoce delle anomalie neurologiche nei neonati, con un richiamo all'importanza della competenza clinica. tuobenessere.it
È oggi, lunedì 16 febbraio, il giorno della nuova valutazione clinica sul bambino ricoverato al Monaldi dopo il fallimento del trapianto di cuore effettuato lo scorso dicembre. - facebook.com facebook