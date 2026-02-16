Valtellina Statale 38 a Duras | Incidente Guasto Bus e Ferrovia Interrotta Mettano a Dura Prova la Viabilità

Un incidente sulla Statale 38 a Duras, in Valtellina, ha causato l’interruzione del traffico, mentre un guasto a un autobus ha peggiorato la situazione, bloccando anche la linea ferroviaria. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando lunghe code e disagi tra gli automobilisti. Un autobus sostitutivo si è fermato a causa di un guasto tecnico, impedendo il proseguimento dei collegamenti. La ferrovia, collegata alla stessa zona, ha subito un'interruzione che ha coinvolto numerosi pendolari. La viabilità ha subito un colpo duro, con i residenti costretti a trovare percorsi alternativi.

Statale 38, Doppio Imprevisto in Valtellina: Traffico Paralizzato tra Incidenti e Guasti. La Statale 38 dello Stelvio è stata teatro di una serata complessa per la circolazione in Valtellina, con la strada temporaneamente chiusa a causa di un incidente e ulteriori disagi causati da un guasto a un autobus sostitutivo. La situazione, aggravata da problemi preesistenti sulla linea ferroviaria tra Sondrio e Tirano, ha messo a dura prova la mobilità nella zona. Incidente a Bianzone e Interruzione della Circolazione. Un incidente avvenuto intorno alle 18:10 di oggi, 16 febbraio 2026, ha determinato la chiusura temporanea della Statale 38 in entrambe le direzioni nel territorio del comune di Bianzone, in provincia di Sondrio.