Valmadrera perde 89 residenti in un anno | calano le nascite

Valmadrera perde 89 residenti in un anno a causa del calo delle nascite. I dati ufficiali dell’Ufficio anagrafe, confermati da Riccardo Rusconi, mostrano che negli ultimi dodici mesi sono nate meno di 100 nuove persone e molte famiglie hanno deciso di trasferirsi altrove. La diminuzione demografica si riflette anche nel saldo tra chi lascia e chi si stabilisce in città.

I dati demografici 2025 confermano il trend nazionale: solo 71 nati contro 117 decessi. Stabili gli stranieri, boom delle famiglie unipersonali La popolazione di Valmadrera è in calo. I dati ufficiali raccolti dall'Ufficio anagrafe del Comune, diffusi dal responsabile Riccardo Rusconi, fotografano una città con 11.217 residenti al 31 dicembre 2025, in calo di 89 unità rispetto all'anno precedente quando gli abitanti erano 11.306. A pesare sul bilancio demografico è soprattutto il saldo naturale negativo: nel corso del 2025 sono nati 71 bambini – dato comunque in leggero aumento rispetto al 2024 – a fronte di 117 decessi.