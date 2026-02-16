Valentino Rossi illeso a Bathurst | Un canguro ha saltato il muro e me lo sono trovato in pista

Valentino Rossi ha vissuto un momento di grande paura durante le 12 Ore di Bathurst, quando un canguro ha saltato il muro e si è trovato improvvisamente in pista. Il pilota italiano, che è rimasto illeso, ha spiegato come l’animale gli sia comparso davanti all’improvviso, creando una situazione pericolosa. Il canguro, visibile anche nelle immagini dell’incidente, ha attraversato la strada a pochi metri dalla vettura di Rossi, che ha potuto evitare l’impatto solo grazie alla prontezza.

