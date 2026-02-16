Valentino Rossi compie 47 anni ma papà Graziano non gli fa gli auguri | Mi ha attaccato troppo

Valentino Rossi compie 47 anni, ma suo padre Graziano non gli fa gli auguri perché si sente trascurato. Graziano ha detto che Valentino lo ha attaccato troppo e preferisce ricevere gli auguri, invece di farli lui. La discussione tra i due si è accesa dopo che il campione ha parlato pubblicamente di alcune tensioni familiari.

Lo scorso gennaio un nuovo capitolo della faida: Valentino - che è figlio di Stefania Palma, prima moglie di Graziano - ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna e futura moglie del padre, Ambra Arpino, 54 anni, accusata di aver sottratto circa 200 mila euro dal conto di Graziano. Una vicenda che sembra destinata a concludersi nelle aule di tribunale con un nulla di fatto: il procedimento penale contro Arpino si sta infatti avviando verso l'archiviazione. Sebbene la giustizia stia per mettere un punto sulla questione legale, le ferite emotive rimangono aperte: Valentino - tornato di recente sotto i riflettori per il suo ruolo di tramviere alle Olimpiadi invernali - si dice addolorato per aver «perso un padre»; Graziano da parte sua, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava pronto a riconciliarsi col figlio: «Mi aspetto un gesto da Valentino.