Valditara telefona al prof preso a schiaffi da un genitore | Vicinanza e solidarietà

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiamato direttamente il docente preso a schiaffi da un genitore, dopo che l’aggressione si è verificata nell’istituto Luigi Einaudi di Foggia. La telefonata arriva in un momento in cui la scuola è ancora scossa dall’episodio, che ha coinvolto un insegnante e un genitore arrabbiato. Valditara ha espresso vicinanza e solidarietà al professore, che si trovava in classe al momento dell’accaduto.

Vicinanza e solidarietà al prof aggredito da un genitore. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha contattato telefonicamente il professore schiaffeggiato dal padre di un'alunna all'interno dell'Istituto Luigi Einaudi di Foggia. La reazione è scattata dopo che il docente aveva "osato" rimproverare la studentessa per aver tenuto i piedi su una sedia durante la lezione. Il ministro ha voluto esprime la propria vicinanza e solidarietà a lui personalmente e all'intera comunità scolastica. Valditara telefona al prof aggredito da un genitore. L'insegnante di lingua e letteratura straniera è stato preso letteralmente a schiaffi dal genitore della studentessa che poco prima era stata rimproverata per un comportamento scorretto.

