Valanghe morti due snowboarder nel Tirolo austriaco | Tre le vittime a Courmayeur

Due snowboarder sono morti nello Stubaital, in Austria, perché sono stati travolti da una valanga mentre scendevano fuori pista. Uno di loro aveva 29 anni e stava cercando di raggiungere una zona meno battuta, quando la neve ha ceduto sotto i suoi piedi. Nel frattempo, a Courmayeur, un uomo di 31 anni è stato ucciso da una slavina che si è staccata improvvisamente mentre scendeva con gli amici.

Due snowboarder di 37 anni hanno perso la vita domenica sotto una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco. L'allarme è scattato in serata, dopo il mancato rientro a casa dei due. Le ricerche sono partite grazie alla localizzazione dei telefoni nella zona tra il rifugio Dresdner Hütte e la stazione a valle Gamsgarten. I droni hanno permesso di individuare l'accumulo di una valanga a una quota di 2.115 metri.Il distacco - riferisce l'Apa, l'agenzia di stampa austriaca - è avvenuto durante un fuoripista nella zona Mutterbergl, dove sono state rinvenute due tracce di ingresso. Due valanghe nel Salisburghese, cinque morti Due valanghe nel Pongau, Salisburghese, hanno causato la morte di cinque persone. Travolti da valanghe, due le vittime Due persone hanno perso la vita a causa di una valanga sulle Piccole Dolomiti, nel Vicentino. Tredici morti in una settimana sulle montagne italiane, dieci dei quali a causa di valanghe lungo l'arco alpino, in condizioni nivologiche particolarmente critiche. Il Soccorso Alpino lancia un appello alla prudenza.