Valanga sulla ferrovia del Sempione treno deraglia | disagi per i pendolari del Vco
Una valanga ha travolto i binari della ferrovia del Sempione, provocando il deragliamento di un treno e creando disagi ai pendolari del Verbano-Cusio-Ossola. La massa di neve ha interrotto il traffico, costringendo molti viaggiatori a trovare soluzioni alternative per raggiungere le loro destinazioni.
L'incidente, che ha coinvolto un treno della Bls, è successo nel Canton Vallese, in Svizzera. Cinque le persone rimaste ferite Incidente sulla ferrovia del Sempione, dove un treno è deragliato a causa di una valanga che è caduta sui binari. É successo intorno alle 7 di oggi, lunedì 16 febbraio. L'incidente ha coinvolto un treno della società ferroviaria svizzera Bls, la stessa che collega Domodossola al Canton Vallese e fino a Berna, ed è avvenuto sulla linea che collega Goppenstein a Hohtenn. Al momento del deragliamento a bordo del treno c'erano 29 persone, cinque delle quali sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Valanga su linea,deraglia treno Vallese
Alle 10 di stamattina, un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
