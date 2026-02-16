Valanga su lineaderaglia treno Vallese

Alle 10 di stamattina, un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga. La massa di neve ha sfondato i binari sulla linea che collega Flutigen a Briga, che rimane ancora chiusa per motivi di sicurezza. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, ma i soccorritori stanno lavorando per rimuovere il treno e valutare i danni alla linea.

