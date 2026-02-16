valanga killer a courmayeur morto anche il terzo freerider

Un freerider francese di 35 anni, travolto da una valanga ieri a Courmayeur, è morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La vittima stava scendendo in freeride con alcuni amici quando la neve si è staccata improvvisamente, seppellendolo sotto metri di ghiaccio. La sua morte porta a tre il numero di freerider deceduti in questa tragedia.

AGI - È morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino il freerider francese di 35 anni travolto ieri da una valanga a Courmayeur. L’uomo era stato estratto dalla neve in stato di grave ipotermia e arresto cardiaco. Subito trasferito all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, i medici hanno applicato tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma non c’è stato nulla da fare. Il video della valanga Travolti da una valanga nel Canale del Vesses. Il 35enne si trovava insieme a due amici di 29 e 31 anni, entrambi deceduti. La valanga aveva travolto i tre nel Canale del Vesses. 🔗 Leggi su Agi.it

