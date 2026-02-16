Valanga killer a Courmayeur morto anche il terzo freerider

Da agi.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un freerider francese di 35 anni, travolto da una valanga ieri a Courmayeur, è morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La vittima stava scendendo in freeride con alcuni amici quando la neve si è staccata improvvisamente, seppellendolo sotto metri di ghiaccio. La sua morte porta a tre il numero di freerider deceduti in questa tragedia.

AGI - È morto questa mattina all’ospedale  San Giovanni Bosco di Torino  il  freerider francese  di 35 anni travolto ieri da una  valanga a Courmayeur. L’uomo era stato estratto dalla neve in stato di grave  ipotermia e arresto cardiaco. Subito trasferito all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, i medici hanno applicato  tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma non c’è stato nulla da fare. Il video della valanga    Travolti da una valanga nel Canale del Vesses. Il 35enne si trovava insieme a due amici di 29 e 31 anni, entrambi deceduti. La valanga aveva travolto i tre nel  Canale del Vesses. 🔗 Leggi su Agi.it

valanga killer a courmayeur morto anche il terzo freerider
© Agi.it - Valanga killer a Courmayeur, morto anche il terzo freerider

Valanga a Courmayeur, muore anche terzo freerider travolto

Una valanga a Courmayeur ha causato la morte di un terzo freerider, un francese di 35 anni, travolto mentre scendeva in fuoripista.

Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore

Un terzo sciatore è morto dopo essere stato travolto da una valanga nel Canale del Vesses, a Courmayeur, domenica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Courmayeur, valanga in val Veny travolge alcuni sciatori: un morto e due feriti.

valanga killer a courmayeurValanga a Courmayeur, morto anche il terzo sciatore: è di nazionalità franceseIl 35enne francese è deceduto in ospedale a Torino nonostante i tentativi di salvargli la vita con supporto vitale avanzato ... ilfattoquotidiano.it

valanga killer a courmayeurValanga a Courmayeur travolge tre sciatori fuoripista: tre mortiE' morto anche lo sciatore che ieri era stato trasferito a Torino in gravi condizioni. La valanga si è staccata nel canale dei Vesses, della val Veny ... rainews.it