Valanga fuoripista a Courmayeur morto in ospedale e Torino anche 3° sciatore travolto | 3 deceduti nella slavina in Val Veny - VIDEO

Una valanga fuori pista in Val Veny ha provocato la morte di tre sciatori, tra cui un uomo francese di 35 anni. L’uomo, rimasto sepolto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torino, dove è morto per ipotermia e arresto cardiaco. Un altro sciatori, italiano, è stato travolto dalla neve e si trova in condizioni critiche. La slavina si è staccata ieri sopra Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, e ha coinvolto un gruppo di escursionisti.

Il 35enne francese era stato ricoverato a Torino in ipotermia e arresto cardiaco. Sale a tre il bilancio della slavina in val Veny, ai piedi del Monte Bianco La valanga che ha colpito ieri Val Veny, appena sopra Courmayeur, ha mietuto in totale 3 vittime. Infatti, stamattina è morto anche il. Valanga fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti gravissimi nel canale in val Veny Una valanga si è staccata questa mattina nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, causando un morto e due feriti gravissimi. Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista. Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista. In corso le ricerche; Valanga fuoripista sopra Courmayeur: due vittime e un ferito grave; Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa. Un'altra in fuoripista sopra Courmayeur, due morti; Valanga fuoripista sopra Courmayeur, le operazioni del Soccorso Alpino. Valanga a Courmayeur travolge tre sciatori fuoripista: tre mortiE' morto anche lo sciatore che ieri era stato trasferito a Torino in gravi condizioni. La valanga si è staccata nel canale dei Vesses, della val Veny Courmayeur, valanga fuoripista: morto anche il terzo sciatore coinvoltoIl distacco si è verificato nel Canale dei Vesses. Oltre al 35enne francese a perdere la vita a causa della slavina sono stati anche gli altri due compagni, rispettivamente 29 e 31 anni: uno è Oggi una violenta valanga nel canale dei Vesses, in Val Veny sopra Courmayeur, ha travolto sciatori fuori pista: il bilancio aggiornato è di due persone decedute e un ferito grave trasportato in ospedale, con le operazioni di soccorso concluse. Valanga in val Veny, una delle vittime è un 31enne di Chamonix.