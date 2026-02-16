Valanga Courmayeur muore il terzo freeride

Giovanni, freeride francese di 35 anni di Chamonix, è morto questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino dopo essere stato travolto da una valanga a Courmayeur ieri mattina nel Canale dei Vesses. Nonostante i soccorsi e le cure mediche, le sue condizioni sono peggiorate nel corso della notte, portandolo alla tragica fine. La valanga si è staccata improvvisamente mentre stava scendendo con altri scialpinisti.

Nonostante i tentativi dei medici, è morto questa mattina all'ospedale torinese Giovanni Bosco, il freeride francese di 35 anni, di Chamonix, travolto ieri mattina da una valanga a Courmayeur, nel Canale dei Vesses. L'uomo era assieme ad altri due amici, anche loro di Chamonix, di 29 e 31 anni. Uno è deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l'altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta. A dare l'allarme erano stati altri freerider che hanno sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista.