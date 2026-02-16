Valanga a Courmayeur uccide tre sciatori
Una valanga a Courmayeur, in Valle d’Aosta, ha travolto un gruppo di sciatori, causando la morte di tre persone. Tra i soccorritori c’è stata una corsa contro il tempo per salvare chi era rimasto ferito, ma purtroppo non è stato possibile evitare le tragedie. Uno dei sopravvissuti racconta di aver visto la neve scendere improvvisamente, seppellendo tutto sul suo passaggio.
La valanga a Courmayeur, in Valle d’Aosta. È morto anche il terzo sciatore che ieri era stato trasferito a Torino in gravi condizioni. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Nella mattina di domenica 15 febbraio, in Val Veny, una slavina si è staccata e ha travolto tre freerider, causando la morte di tutti e tre gli sciatori.
