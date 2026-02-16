Vabbè ma Federica… Sofia Goggia italiani senza parole | che ha detto su Brignone dopo il Gigante

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina, e Sofia Goggia ha commentato con parole dure la sua prestazione, sottolineando il suo rammarico. La Goggia si è detta delusa per non aver raggiunto il podio, nonostante fosse vicina ai migliori. Nel frattempo, gli appassionati di sci si sono concentrati sui dettagli della gara, in particolare sui pochi decimi che hanno separato le atlete sul tracciato.

La gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continua a far discutere per il risultato finale: Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Sofia Goggia ha terminato al decimo posto, restando vicinissima alle posizioni da podio in una prova decisa da distacchi ridotti. Nel post gara, l'intervista a caldo rilasciata da Goggia ai microfoni Rai è diventata molto condivisa online, in particolare per il passaggio in cui la sciatrice ha menzionato la compagna di nazionale. Federica Brignone ha così centrato la seconda medaglia d'oro ai Giochi, mentre per Sofia Goggia il piazzamento finale ha lasciato spazio a rammarico legato ai centesimi e alle condizioni della seconda manche. Federica Brignone ha dominato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 a Cortina d'Ampezzo, portando l'Italia in testa grazie a una discesa precisa e veloce. Sofia Goggia ha fatto parlare di sé dopo aver commentato con un sorriso di circostanza la gara di Federica Brignone, chiudendo al decimo posto a soli 25 centesimi dall'argento. Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore