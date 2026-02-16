Va dalla ex 21enne a San Valentino e la uccide col nuovo fidanzato | Kateryna assassinata davanti ai fratellini
Il 14 febbraio scorso, a San Valentino, Kateryna è stata uccisa davanti ai suoi due fratellini in Nord Carolina. L’ex fidanzato, accompagnato dal nuovo compagno, si è presentato a casa sua e ha fatto irruzione, portando con sé un’arma da fuoco. Secondo le testimonianze, prima ha costretto uno dei fratellini a svegliarla, poi ha sparato a Kateryna e successivamente ha colpito anche il suo nuovo fidanzato. Un gesto violento che ha sconvolto l’intera comunità locale.
Il terribile duplice omicidio si è consumato il 14 febbraio scorso in nord Carolina. "L'ex ha costretto uno dei suoi fratellini a svegliarla, poi le ha sparato e infine ha sparato al fidanzato" ha raccontato il fratello del 28enne ucciso.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’amore trionfa ancora alle Olimpiadi: a San Valentino, finale e proposta di nozze per Kateryna Kotsar
Il 14 febbraio 2026, Kateryna Kotsar ha vissuto un momento indimenticabile alle Olimpiadi di Parigi, quando ha vinto la finale e ha ricevuto una proposta di matrimonio.
Fratellini picchiati per un giubbotto dell’Ascoli, denunciato l’aggressore 21enne: in arrivo anche il Daspo. La madre: “Mio figlio ha paura”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
