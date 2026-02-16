US Avellino 1912 arriverà l’esonero per Biancolino dopo il ko contro il Pescara

L’US Avellino 1912 ha deciso di esonerare Raffaele Biancolino dopo la sconfitta contro il Pescara, che ha peggiorato la posizione della squadra in classifica. La decisione arriva dopo una riunione immediata tenuta subito dopo la partita allo stadio. La sconfitta ha portato i dirigenti a cambiare guida tecnica per cercare di migliorare i risultati.

L'esperienza di Raffaele Biancolino sulla panchina dell'US Avellino 1912 può considerarsi conclusa. La sconfitta interna contro il Delfino Pescara 1936 è costata cara al tecnico: il club ha deciso per l'esonero al termine di una riunione svoltasi subito dopo la gara allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi, con la decisione che sarebbe stata ormai definita. Biancolino lascia dopo aver guidato la squadra alla vittoria del campionato nella scorsa stagione. Negli ultimi mesi, però, i numeri hanno progressivamente ridimensionato quella spinta. Dagli otto punti di vantaggio sulla zona playout si è passati agli attuali tre di margine.