Uomo travolto da una valanga in Valtellina proseguono le operazioni di ricerca | il video dei soccorsi

Un uomo è stato travolto da una valanga nella zona sopra Monte Spluga (Sondrio), nel cuore della Valtellina. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo è morto ieri a Madesimo dopo essere stato travolto da una valanga.

Il centro coordinamento soccorsi presso la Prefettura di Messina continua a monitorare e gestire le operazioni in risposta all’emergenza causata dal maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È morto al Papa Giovanni l’uomo travolto da una valanga in Valtellina; Tragedia sui binari a Cerveteri: uomo muore travolto da un treno; Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari; Incidente in via Crispi, bicicletta investita da una motrice: morto un uomo di 55 anni.

Montebelluna, 72enne muore travolto da una pianta che stava tagliandoTragedia nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 14:30, in via Stradone del Bosco a Biadene, nei pressi di Villa Pisani. Un 72enne di Montebelluna è stato travolto da una pianta che egli stesso stava ... rainews.it

Travolto in motoslitta da una valanga, sono riprese e proseguono senza sosta le ricerche del disperso: in azione elicotteri, droni e più corpi di soccorritoriSONDRIO. Sono riprese e proseguono ininterrottamente le ricerche dell'uomo disperso dopo essere stato travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, nella zona del Lago Nero a M ... ildolomiti.it

L'uomo è stato travolto e trascinato per alcune decine di metri - facebook.com facebook