Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 16 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 16 febbraio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dopo che alcuni fan hanno segnalato che il video streaming non funzionava correttamente nella mattinata. La puntata presenta le novità del Trono Over e del Trono Classico, con protagonisti alcuni dei personaggi più seguiti del programma. La diretta viene trasmessa anche su Witty TV, dove gli utenti segnalano numerosi accessi e commenti in tempo reale.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gloria si confronta con Paolo D. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito con Alessia e tra i due c’è stato anche un bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Questa mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne.

