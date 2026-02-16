Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 16 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Oggi, 16 febbraio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dopo che alcuni fan hanno segnalato che il video streaming non funzionava correttamente nella mattinata. La puntata presenta le novità del Trono Over e del Trono Classico, con protagonisti alcuni dei personaggi più seguiti del programma. La diretta viene trasmessa anche su Witty TV, dove gli utenti segnalano numerosi accessi e commenti in tempo reale.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gloria si confronta con Paolo D. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito con Alessia e tra i due c’è stato anche un bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 16 gennaio 2026, disponibile in streaming su Witty TV.
Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Questa mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 10 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne, le anticipazioni del 10 febbraio: Maria De Filippi rimprovera Ciro; ?Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2026: Gemma crolla in studio, Sara elimina Raien; Uomini e Donne Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gemma in lacrime, Mario assente.
Uomini e Donne Anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Roberto e Agnese emozionano, Alessio nella buferaScopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 16 al 20 febbraio 2026 su Canale 5. comingsoon.it
Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio 2026: Rosanna chiude con AlessioUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Rosanna chiude con Alessio, una coppia lascia il programma e proposta di matrimonio. mondotv24.it
C’è posta per te stasera è diventato il trono over: il signor Alfredo ha mandato a chiamare la signora Concetta Mangano che aveva conosciuto 60 anni prima. Maria ne scova tre (ovviamente quella vera è l’ultima) però è ancora sposata con il marito. Insomma - facebook.com facebook