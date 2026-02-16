Università Niccolò Cusano e Avellino Basket promuovono NextGen Match

L’Università Niccolò Cusano ha deciso di collaborare con l’Avellino Basket per promuovere l’evento NextGen Match, che si terrà il 22 febbraio. La causa di questa iniziativa è la volontà di coinvolgere i giovani e avvicinarli al mondo dello sport attraverso attività educative e di intrattenimento. La partita vedrà in campo anche i talenti più promettenti delle giovanili, offrendo loro una vetrina importante. Durante l’evento, ci saranno anche iniziative nelle aule universitarie per incentivare la partecipazione degli studenti.

In occasione della gara interna in programma il prossimo 22 febbraio tra Unicusano Avellino Basket - Gesteco Eagles Cividale, l'Università Niccolò Cusano e la S.S. Avellino Basket promuovono NextGen Match. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di favorire la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2 Questa sera si gioca il big match di Serie A2 tra Avellino e Rimini. Unicusano Avellino Basket-RSR Rieti: match rinviato Questa sera la partita tra Unicusano Avellino Basket e RSR Rieti è stata rinviata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Braun Skin i-Expert: libera dai peli per due anni. Vero o falso?; L’inflazione è davvero bassa in Italia?; Nocera, si riunisce il Comitato per il No sul referendum della giustizia; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI aperti, riaperti, graduatorie, esclusi. In corso le iscrizioni 2025/26. Università Niccolò Cusano nel Metaverso, ecco didattica immersivaUn progetto innovativo quello dell'Università Niccolò Cusano entrata nel Metaverso per offrire sia una esperienza immersiva sia una didattica virtuale, inclusiva ed accessibile a tutti nelle meta-aule ... ansa.it Alla ‘Niccolò Cusano’ inaugurato il nuovo anno accademicoIl contrasto alla pandemia, il rilancio economico dell’Italia, il ruolo centrale delle università e lo sport come settore trainante per l’Italia e come valore da coltivare per le giovani generazioni. diregiovani.it Università Niccolò Cusano. Università Niccolò Cusano · Original audio. - facebook.com facebook