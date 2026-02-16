Universal Monsters | La mummia – Un amore che attraversa i secoli
Universal Monsters: La Mummia ha attirato l’attenzione dei fan grazie a una nuova pubblicazione di SaldaPress, che ha portato in Italia il quarto volume della collana a fumetti dedicata ai mostri classici della Universal Pictures. La storia riprende le avventure di un amore antico, che sopravvive attraverso i secoli, e si arricchisce di dettagli inediti sui personaggi originali. La collana continua a far rivivere il fascino di queste figure iconiche del cinema horror.
Proseguiamo il viaggio dedicato ai mostri classici della Universal Pictures, con il quarto volume della collana a fumetti intitolata Universal Monsters e pubblicata in Italia da saldaPress. Dopo Dracula, Frankenstein e Il mostro della laguna nera, tocca a La mummia, con una storia scritta e disegnata da Faith Erin Hicks e colorata da Lee Loughridge, che omaggia l'omonimo film del 1932 diretto da Karl Freund. Universal Monsters: La mummia – Faith Erin Hicks; saldaPress Spezzare la maledizione. Siamo a Tebe in Egitto nel 1921, Helen Grosvenor ha 16 anni ed è la figlia di un ricco uomo inglese e di una donna egiziana.
Universal Monster: l’eterno amore della Mummia
Universal Monster: l’eterno amore della Mummia Rileggendo i volumi saldaPress dedicati alle creature dello Universal Monster, emerge un elemento ricorrente: queste figure rappresentano spesso le nostre emozioni più profonde.
