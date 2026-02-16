UniFortunato Volley 3-0 alla Battipagliese e secondo posto momentaneo

La UniFortunato Volley Benevento ha conquistato una vittoria netta contro la Battipagliese Volley, vincendo 3-0 alla Palestra Rampone e salendo temporaneamente al secondo posto in classifica. La squadra ha dimostrato grande determinazione, chiudendo facilmente i set con punteggi chiari come 25-17, 25-14 e 25-16. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto i biancazzurri dall'inizio alla fine.

Tempo di lettura: 2 minuti Missione compiuta per la UniFortunato Volley Benevento che, alla Palestra Rampone, supera con un netto 3-0 (25-17, 25-14, 25-16) la Battipagliese Volley nella quindicesima giornata di campionato. Una gara condotta con autorità fin dalle prime battute, con le giallorosse sempre padrone del campo e capaci di imporre ritmo, qualità e continuità in tutti i fondamentali. Il risultato non è mai stato in discussione, con l'Accademia brava a mantenere alta la concentrazione per l'intero arco dell'incontro. Ampie rotazioni per coach Ruscello, che nel corso della partita ha dato spazio a tutte le atlete a referto, gestendo le energie del gruppo in questa fase decisiva della stagione.