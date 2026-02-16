Unicaja unica sconfitta tra le qualificate alla Copa del Rey

Unicaja ha subito la sua prima sconfitta tra le squadicate alle qualificazioni della Copa del Rey, dopo aver perso contro il Baskonia in una partita intensa. La sconfitta è arrivata a causa di una prestazione troppo breve sotto pressione nel secondo tempo, quando gli avversari hanno allungato il ritmo e preso il controllo. Durante la gara, i giocatori di Unicaja hanno commesso troppi errori, permettendo al Baskonia di capitalizzare le occasioni. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso al Palacio de Deportes di Málaga, rendendo ancora più difficile la rimonta per la squadra di casa.

All’interno di un campionato sempre più competitivo, le squadre affrontano sfide cruciali che evidenziano stato di forma, cambiamenti strategici e ambizioni di classifica. La giornata si distingue per incontri caratterizzati da intensità e variazioni di rendimento, lasciando emergere protagonisti e trasformazioni nelle gerarchie di questa stagione. La squadra di Zaragoza si arrende senza troppe difficoltà a Badalona, subendo un’eliminazione con un punteggio di 67-79. La formazione catalano garantisce la vittoria grazie a un’ottima gestione nei 32’ di gioco, mantenendo il vantaggio fin dall’inizio e gestendo il risultato con continuità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Unicaja unica sconfitta tra le qualificate alla Copa del Rey La capolista della Liga evita la sconfitta della Copa del Rey e passa agli ottavi Il Barcellona, capolista della Liga, si è assicurato la qualificazione agli ottavi di Copa del Rey dopo una vittoria per 2-0 contro il CD Guadalajara, squadra di terza divisione. Gol ed esultanza alla Neymar: Yamal trascina il Barça in semifinale di Copa del Rey Il Barcellona ha battuto l’Albacete nei quarti di Copa del Rey e si è guadagnato la semifinale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sold out in poche settimane. Il nostro Tour dell’Andalusia ha fatto centro. Un viaggio pensato con cura, accompagnato passo dopo passo, tra città iconiche, storia, cultura e quell’atmosfera unica che solo l’Andalusia sa regalare. Quando il progetto è solido e il facebook