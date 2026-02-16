Un’altra giovane rifugiata ucraina è stata uccisa negli Usa è il secondo caso in pochi mesi
Una giovane rifugiata ucraina di 21 anni, Kateryna Tovmash, è stata trovata morta a colpi d’arma da fuoco nello stato della North Carolina. La sua morte si aggiunge a un altro caso simile avvenuto negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di rifugiati e immigrati. La ragazza era arrivata negli Stati Uniti da poco tempo e lavorava come assistente in un centro di accoglienza.
(Adnkronos) – La 21enne rifugiata ucraina Kateryna Tovmash è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco negli Stati Uniti, in North Carolina. La polizia locale ha identificato la giovane e il 28enne Matthew Wade come le vittime di un duplice omicidio avvenuto il 14 febbraio. Secondo il Moore County Sheriff’s Office è stato arrestato il sospettato, Caleb Fosnaugh, che in passato aveva avuto una relazione con la ragazza. Il fratello della vittima, Mykhailo Tovmash, citato dai media ucraini, ha raccontato sui social che la giovane stava accudendo i fratelli minori quando un uomo sarebbe entrato nell’appartamento aprendo il fuoco contro lei e Wade. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
