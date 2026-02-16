Lucia Ronda è morta a 111 anni a causa di una lunga carriera dedicata all’arte. È stata la prima donna a ottenere il diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera, un risultato che ha segnato una svolta significativa per le donne nel mondo artistico. Nata a Marcignago, in provincia di Pavia, Lucia ha trascorso tutta la vita dipingendo e insegnando, lasciando un’eredità fatta di quadri e insegnamenti. A pochi mesi dal suo compleanno, avrebbe raggiunto i 112 anni, ma il suo percorso si è interrotto prima.

MARCIGNAGO (Pavia) Tra poco più di due mesi avrebbe compiuto 112 anni Lucia Clementa Ronda e sarebbe rientrata tra le quattro donne più longeve d’Italia, ma quel traguardo non è riuscita a tagliarlo. Si è spenta l’altro giorno una delle centenarie della Lombardia che si contendeva il primato con la mantovana Iole Barosi, nata il 3 aprile 1914. Lucia era di poco più “giovane“, era venuta al mondo il 22 aprile 1914 a Casalmaggiore in provincia di Cremona e da diversi anni era ospite della rsa “La risaia“ di Marcignago. Una vita trascorsa nell’ arte quella di nonna Lucia. È stata, infatti, la prima studentessa diplomata all’ Accademia di Brera e, su richiesta del cardinal Giovanni Battista Montini, poi diventato Paolo VI, ha collaborato con lo scultore Luciano Minguzzi partecipando alla realizzazione di uno dei portali del Duomo di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una vita trascorsa nell’arte. Morta a 111 anni Lucia Ronda. Fu la prima a diplomarsi a Brera

