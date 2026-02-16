Una radice millenaria utilizzata nella medicina tradizionale orientale e oggi protagonista anche nella cosmetica naturale Qual è?
Lo zenzero viene impiegato da secoli nella medicina tradizionale orientale e ora si fa strada anche nel settore della cosmetica naturale. La sua popolarità cresce grazie alle sue proprietà benefiche e alle applicazioni pratiche, come l'uso nelle creme e nei rimedi casalinghi.
Lo zenzero è una radice millenaria utilizzata nella medicina tradizionale orientale e oggi protagonista anche nella cosmetica naturale. Ricco di antiossidanti, vitamine e composti bioattivi come il gingerolo, è apprezzato per le sue proprietà energizzanti e rivitalizzanti. Sempre più spesso compare negli INCI di sieri, maschere e trattamenti detox, grazie alla sua capacità di stimolare e riequilibrare la pelle in modo delicato ma efficace. Zenzero, benefici per pelle e capelli. Lo zenzero è noto per la sua azione antiossidante, che aiuta a contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
Congresso “La medicina tradizionale incontra la medicina naturale”
Il congresso “La medicina tradizionale incontra la medicina naturale”, svoltosi il 10 gennaio all’Hotel Four Points di Catania, ha riunito professionisti del settore per approfondire le potenzialità dell’integrazione tra approcci medici convenzionali e naturali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
