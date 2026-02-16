Una nuova arma contro l' ictus Bologna protagonista

A Bologna, un nuovo trattamento contro l’ictus ha mostrato risultati promettenti, offrendo una speranza concreta ai pazienti a rischio. Gli specialisti stanno testando una terapia innovativa che potrebbe ridurre significativamente le conseguenze di un attacco cerebrale. Un team di ricercatori ha osservato come questa strategia abbia portato a miglioramenti evidenti nelle prime fasi di intervento.

I risultati del trial globale confermano l'efficacia dell'Asundexian: riduzione del 26% delle recidive senza rischi emorragici. Ogni anno oltre 600 ricoveri per ictus al Maggiore Una nuova arma nella lotta all'ictus ischemico promette di rivoluzionare i protocolli di prevenzione secondaria. I risultati del trial internazionale "Oceanic-Stroke, presentati all'International Stroke Congress di New Orleans e pubblicati simultaneamente sul New England Journal of Medicine, segnano un punto di svolta: l'utilizzo della molecola sperimentale Asundexian riduce il rischio di nuovi episodi del 26%, mantenendo un profilo di sicurezza senza precedenti.