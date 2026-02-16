Una lezione di benessere mentale che vale per lo sport e per la vita

Vincere due medaglie d’oro olimpiche a 35 anni dimostra che la forza mentale conta quanto quella fisica, spiega l’atleta durante un’intervista. La sua vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi e di gestione dello stress, che hanno contribuito a migliorare il suo equilibrio mentale. Durante le gare, ha affrontato momenti di pressione e ha usato tecniche di rilassamento per restare concentrato. Questi metodi si applicano non solo allo sport, ma anche alla vita quotidiana.

V incere due ori olimpici a 35 anni non è solo una questione di muscoli o di sci messi a punto alla perfezione. C'è qualcosa di più profondo che permette a un'atleta come Federica Brignone di tornare in pista dopo un infortunio che avrebbe spinto chiunque a dire «basta». È una forza che non si limita a resistere agli urti, ma che li usa per cambiare marcia. Mentre l'Italia celebra le sue vittorie in SuperG e Gigante a Milano Cortina 2026, la vera lezione che la "Tigre di La Salle" ci regala riguarda la nostra salute mentale: la capacità di abitare l'incertezza e trasformare un trauma in una nuova, inaspettata, forma di energia.