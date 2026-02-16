Una ladra per amica Luciana Frazzetto al Teatro delle Muse

Luciana Frazzetto torna a Roma dopo sei anni, portando sul palco del Teatro delle Muse uno spettacolo che mescola comicità e emozioni. La sua presenza, accompagnata da Elisa Torri, dà vita a una pièce diretta da Massimo, che mira a catturare l’attenzione degli spettatori fin dai primi momenti. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con battute rapide e situazioni divertenti, creando un’atmosfera vivace e spontanea.

Dopo sei anni di assenza, cresce l'attesa per il ritorno di Luciana Frazzetto nella sua Roma Il Teatro delle Muse la accoglierà insieme a Elisa Torri in uno spettacolo ironico, divertente ed emozionante che promette di coinvolgere il pubblico sin dalle prime battute grazie alla regia di Massimo Milazzo.La commedia racconta l'incontro tra due donne dai mestieri e dai mondi completamente opposti unite soltanto da un passato segnato da relazioni sentimentali complesse e tutt'altro che serene Teresa e Pia si scontrano in un vortice di dispute non solo verbali ma anche fisiche che, passo dopo passo, lascia spazio a un percorso di confronto e di crescita fino alla nascita di un'amicizia leale e sincera.