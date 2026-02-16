Una discussione finita in tragedia | l’autopsia chiarirà le cause del decesso del 68enne

Mario Capobianco, 68 anni, è morto a causa delle ferite riportate durante una lite nel Rione Libertà, e l’autopsia di domani chiarirà le cause del decesso. La Procura di Benevento ha programmato l’esame per le 14, dopo che l’uomo è stato aggredito il 24 gennaio. Un passaggio fondamentale per capire se ci sono state responsabilità o complicazioni mediche. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli abitanti del quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato fissato per domani alle ore 14, presso la Procura della Repubblica di Benevento, l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Mario Capobianco, il 68enne deceduto a seguito dell'aggressione avvenuta il 24 gennaio nel Rione Libertà. L'autopsia potrebbe chiarire definitivamente le cause della morte e incidere sul quadro giudiziario. Il 37enne A.M., già agli arresti domiciliari per lesioni personali gravissime, dopo la morte della vittima potrebbe vedere aggravata la propria posizione con la riqualificazione del reato. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato da una discussione legata a motivi sentimentali riguardanti un familiare.