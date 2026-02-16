Una coppia si sposa ed invita Sony al matrimonio | il colosso giapponese gli regala dei giochi
Aiden e Kirsten hanno deciso di invitare Sony al loro matrimonio, perché sono grandi fan dei giochi della console giapponese. La coppia ha organizzato una cerimonia originale e ha ricevuto in regalo alcuni titoli di PlayStation, tra cui un'edizione speciale di un loro gioco preferito. La scelta ha sorpreso gli invitati e ha dato un tocco personale alla festa.
Anche i videogiocatori si sposano, ma a volte lo fanno in modo fuori dagli schemi. È il caso di Aiden e Kirsten, una giovane coppia che ha deciso di invitare Sony al proprio matrimonio, trasformando la loro passione per PlayStation in un gesto simbolico. L’iniziativa, nata quasi come una provocazione affettuosa, ha ricevuto una risposta concreta. Il colosso giapponese non si è limitato a ringraziare: ha inviato un vero e proprio dono di nozze. Il risultato è una storia che unisce community, marketing e cultura videoludica. La notizia è emersa attraverso un video pubblicato su Instagram dall’account di Kirsten, che ha mostrato la busta ricevuta da Sony. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Snoopy e Charlie Brown traslocano in casa del colosso giapponese Sony: alla famiglia Schulz resta 20%
Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio (sul palco de La Strana Coppia) a Claudia Tosoni
Giorgio Pasotti ha recentemente fatto la sua proposta di matrimonio a Claudia Tosoni, durante uno spettacolo teatrale de La Strana Coppia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa hanno in mente le coppie che decidono di sposarsi; Il matrimonio durante lo show di Bad Bunny al Super Bowl era davvero reale?; Durante lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl, questa coppia si è sposata davanti al mondo intero.; Ad Affari tuoi Stefano De Martino sposa Marco e Giulia: la coppia cade nella trappola del Dottore e perde 250mila euro.
Una coppia si sposa, invita Sony al matrimonio e riceve dei giochi in regaloVolete giochi gratis? Facile, dovete solo sposarvi e invitare Sony al matrimonio: l'intera compagnia non potrà venire, ma vi manderà un gioco in regalo. Come abbiamo fatto a non pensarci prima? multiplayer.it
Coppia si sposa in aereo. «L'amore è nell'aria». Ma i passeggeri: i bagni erano inagibili, noi come ostaggiL'amore è nell'aria. Abbiamo sentito parlare di matrimoni all'estero, ma ad alcuni piace sposarsi durante il viaggio. Una coppia di nome Tina e Roger ha portato il loro amore a nuovi livelli dopo ... ilmessaggero.it
Sony viene invitata al matrimonio di fan di lunga data, e in risposta regali ai due dei giochi gratis! - facebook.com facebook