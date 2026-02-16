Aiden e Kirsten hanno deciso di invitare Sony al loro matrimonio, perché sono grandi fan dei giochi della console giapponese. La coppia ha organizzato una cerimonia originale e ha ricevuto in regalo alcuni titoli di PlayStation, tra cui un'edizione speciale di un loro gioco preferito. La scelta ha sorpreso gli invitati e ha dato un tocco personale alla festa.

Anche i videogiocatori si sposano, ma a volte lo fanno in modo fuori dagli schemi. È il caso di Aiden e Kirsten, una giovane coppia che ha deciso di invitare Sony al proprio matrimonio, trasformando la loro passione per PlayStation in un gesto simbolico. L’iniziativa, nata quasi come una provocazione affettuosa, ha ricevuto una risposta concreta. Il colosso giapponese non si è limitato a ringraziare: ha inviato un vero e proprio dono di nozze. Il risultato è una storia che unisce community, marketing e cultura videoludica. La notizia è emersa attraverso un video pubblicato su Instagram dall’account di Kirsten, che ha mostrato la busta ricevuta da Sony. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Una coppia si sposa ed invita Sony al matrimonio: il colosso giapponese gli regala dei giochi

Giorgio Pasotti ha recentemente fatto la sua proposta di matrimonio a Claudia Tosoni, durante uno spettacolo teatrale de La Strana Coppia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.