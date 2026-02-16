Una controllata di Ets acquisisce il 51% di una società svizzera spin off del Cern di Ginevra
Ets Nh, controllata di Ets Spa, ha firmato un accordo per acquistare il 51% di Baq (Suisse) Sàrl, una società svizzera nata come spin-off del Cern di Ginevra. Questa mossa arriva dopo che Baq ha sviluppato tecnologie innovative per la sicurezza degli impianti nucleari e per la gestione dei rischi ambientali. La società svizzera, fondata da ex ricercatori del Cern, si occupa di consulenza tecnica e ingegneristica, collaborando con aziende e istituzioni nel settore nucleare.
Villa d’Almè. Ets Spa annuncia che la controllata Ets Nh, società costituita a ottobre 2025 attiva nel settore degli impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno e degli impianti nucleari, ha sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione della quota di maggioranza (51%) di Baq (Suisse) Sàrl, società di ingegneria e consulenza altamente specializzata che opera principalmente nel settore del nucleare e della sicurezza ambientale. Con sede a Le Grand Saconnex e fondata nel 2019 come spin-off del Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra, la società svizzera è attualmente impegnata nello sviluppo di sistemi innovativi di purificazione dell’aria per i contaminanti radioattivi.🔗 Leggi su Bergamonews.it
