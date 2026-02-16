Un tuono all’alba poi una colonna di fumo | cosa succederà mercoledì all' ospedale Sant’Anna

Mercoledì mattina, un forte boato seguito da una colonna di fumo ha scosso l’ospedale Sant’Anna, causato dalla fase di spegnimento di una risonanza magnetica. La procedura, prevista tra le 6.30 e le 7.30, comporta la riduzione del campo magnetico e il rilascio di elio liquido, che si accumula nel reparto. I lavoratori dell’ospedale si preparano a gestire questa operazione complessa, che coinvolge anche il raffreddamento delle apparecchiature.

Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, tra le 6.30 e le 7.30, all'ospedale Sant'Anna è prevista una fase particolare dei lavori di dismissione di una risonanza magnetica: l'abbassamento del campo magnetico con la conseguente evacuazione dell'elio utilizzato per il raffreddamento. La procedura sarà eseguita tramite i sistemi di sicurezza dell'apparecchiatura. In pratica, l'elio contenuto nel sistema di raffreddamento del magnete verrà rilasciato in modo controllato attraverso un condotto dedicato, il cosiddetto "tubo di quench". Al momento del rilascio potrà essere percepito un rumore simile a un tuono per intensità e durata, anche nelle aree circostanti l'ospedale.