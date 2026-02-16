Un sole liberale sta sorgendo sul Giappone

Confesso la mia debolezza: tutto le volte che sento riecheggiare il nome di Margaret Thatcher la mia curiosità cresce all'istante. E non potrebbe essere diversamente visto come la statista è riuscita a risollevare una Gran Bretagna allora afflitta dal morbo dello statalismo. In questi giorni si è detto di lei a proposito del trionfo nelle elezioni in Giappone di Sanae Takaichi, leader del Partito Liberal Democratico. Una donna forte, competente in materia economica che ha detto di ispirarsi a Margaret Thatcher e così è stata soprannominata la «lady di ferro» giapponese. Laddove, evidentemente, l'espressione «lady di ferro» per molti commentatori significa molte cose fuorché essere un complimento.