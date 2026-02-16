Un sogno che diventa realtà il ballerino partito da Mugnano per arrivare al Super Bowl
Il ballerino di Mugnano ha raggiunto il palcoscenico del Super Bowl 2026, grazie alla sua determinazione e a mesi di allenamenti intensi. La sua partecipazione all’Half Time Show nasce dalla passione per la danza e dall’impegno continuo, che lo hanno portato a superare numerosi ostacoli lungo il percorso. Sabato scorso, davanti a milioni di spettatori, ha eseguito una coreografia che ha emozionato il pubblico e i critici.
Tempo di lettura: 2 minuti La tessera del mosaico più preziosa è stata piazzata, il sogno di una vita che è stato realizzato nell’evento più importante e seguito del mondo, l’ Half Time Show del Super Bowl 2026. Il quarto d’ora che colleziona numeri incredibili, che ha costi altissimi per chi vuole inserire la pubblicità del proprio marchio e che quest’anno è diventato teatro di scontro politico per la presenza di Bad Bunny, rapper, cantautore, produttore discografico, wrestler e attore portoricano, fresco di Grammy per l’album dell’anno. Uno show completamente latino-americano che passerà alla storia proprio per questo e nel quale c’era anche un pizzico di Italia, o meglio di Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Da Mugnano al Super Bowl: il ballerino Antonio Spinelli danza con Bad Bunny
Antonio Spinelli, ballerino di Mugnano, ha fatto il salto più grande della sua carriera.
Al Super Bowl di Bad Bunny c’era Antonio Spinelli, chi è il ballerino italiano
Domenica sera, Antonio Spinelli era tra il pubblico al Super Bowl, ma la sua presenza non è passata inosservata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
