Un sionista fino al midollo Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il video

Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato polemiche dopo aver mostrato Adam Edelman, atleta olimpico alla sua prima partecipazione, che si definisce “sionista fino al midollo” e ha condiviso sui social messaggi a favore del genocidio a Gaza. Edelman, 28 anni, ha pubblicato post che rafforzano le sue posizioni politiche, attirando l’attenzione sui social media italiani e internazionali.

« Adam Edelman, olimpionico per la prima volta, che si descrive come un “ sionista fino al midollo “, cito, e che ha pubblicato diversi messaggi sui social media a sostegno del genocidio a Gaza ». Sta facendo discutere sui social un commento attribuito a Stefan Renna, giornalista svizzero della RTS, sul bobbista israeliano Edelman, in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Vi ricordo – ha aggiunto il giornalista – che ‘genocidio’ è il termine usato dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla regione. Adam Edelman ha affermato in particolare, a proposito dell’intervento militare israeliano, che si è trattato, e cito, di “la guerra moralmente più giusta della storia”».🔗 Leggi su Open.online

