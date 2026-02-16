Un sionista fino al midollo Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il video
Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato polemiche dopo aver mostrato Adam Edelman, atleta olimpico alla sua prima partecipazione, che si definisce “sionista fino al midollo” e ha condiviso sui social messaggi a favore del genocidio a Gaza. Edelman, 28 anni, ha pubblicato post che rafforzano le sue posizioni politiche, attirando l’attenzione sui social media italiani e internazionali.
« Adam Edelman, olimpionico per la prima volta, che si descrive come un “ sionista fino al midollo “, cito, e che ha pubblicato diversi messaggi sui social media a sostegno del genocidio a Gaza ». Sta facendo discutere sui social un commento attribuito a Stefan Renna, giornalista svizzero della RTS, sul bobbista israeliano Edelman, in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Vi ricordo – ha aggiunto il giornalista – che ‘genocidio’ è il termine usato dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla regione. Adam Edelman ha affermato in particolare, a proposito dell’intervento militare israeliano, che si è trattato, e cito, di “la guerra moralmente più giusta della storia”».🔗 Leggi su Open.online
Olimpiadi, chi è AJ Edelman, capo della squadra israeliana, "sionista fino al midollo" che definì "moralmente giusto" il genocidio di Gaza
Ghali risponde su Instagram alle polemiche di Milano-Cortina 2026 e arriva il commento di Amadeus
Ghali rompe il silenzio su Instagram e risponde alle polemiche nate dopo la censura della sua performance a Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il paralogismo di Erri De Luca; Milano Cortina, con Israele in gara anche ex soldati Idf: due di loro erano in prima linea nella guerra a Gaza; Boicottaggio: l’agricoltura israeliana in crisi, non vende in Europa; Alle Olimpiadi ci sono atleti israeliani che hanno partecipato la genocidio in Palestina.
La spectre sionista. Tutte le colpe del mondo attribuite a Israele come sinonimo di ebreiIl blitz per arrestare Maduro, gli incendi in Patagonia, gli Epstein-files: tutta opera delle lobby ebraiche. Come docenti, scrittori e altre star diffondo un orrendo pregiudizio. Che alla fine macc ... msn.com
Pd, meglio maiale che sionista. Il post choc dei Giovani Democratici fa scattare la baruffaNel Pd dovrebbe esserci un bel manifesto, contro questa oscena cosa che avete prodotto. Con queste parole Emanuele Fiano ha preso di mira un post pubblicato su Instagram dai Giovani democratici di B ... msn.com
MILANO CORTINA I A soli 18 anni, Flora Tabanelli vince il bronzo nel freestyle big air. Oro per la canadese Oldham, argento alla cinese Gu. Per l'Italia è la medaglia numero 23 #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/ - facebook.com facebook
Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com