Un satellite da 500 kg volerà usando acqua come unico propellente
General Galactic, una startup americana, ha annunciato che nel prossimo autunno lancerà un satellite da circa 500 kg che utilizza solo acqua come propellente. La decisione nasce dalla volontà di rendere più sostenibile l’esplorazione spaziale, eliminando la dipendenza dai carburanti tradizionali. Il satellite sarà dotato di tecnologie innovative capaci di trasformare l’acqua in energia, sfruttando processi chimici ed elettrici. La missione mira a dimostrare che l’acqua può diventare una soluzione praticabile per le future esplorazioni nello spazio.
General Galactic: La Scommessa dell’Acqua per Rivoluzionare l’Esplorazione Spaziale. Una startup statunitense, General Galactic, si prepara a lanciare in autunno un satellite da circa 500 kg con una missione senza precedenti: dimostrare che l’acqua può essere utilizzata come unico propellente, sia attraverso processi chimici che elettrici. Questa innovazione, se avrà successo, potrebbe ridurre drasticamente i costi e la complessità delle missioni spaziali, aprendo la strada a un nuovo paradigma nell’esplorazione del sistema solare. La Visione di General Galactic: Oltre il Cherosene. L’idea di sfruttare le risorse presenti nello spazio, come l’acqua presente sulla Luna o su Marte, per produrre propellente non è nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu
