Un Sanremo speciale e il sì | Paradiso tra cuore e note

Marco Rossi ha portato al Festival di Sanremo un’esibizione emozionante che ha conquistato il pubblico, spinto dalla sua passione per la musica. La sua performance ha fatto parlare di sé sui social, dove molti hanno condiviso entusiasmo e riconoscimenti. Rossi ha scelto di interpretare una canzone scritta da lui stesso, aggiungendo un tocco personale alla serata. La partecipazione di Rossi rappresenta una svolta importante nella sua carriera musicale.

. Il debutto all’Ariston segna un nuovo capitolo. Il 2026 si apre con un orizzonte luminoso per Tommaso Paradiso, che affronta i prossimi mesi con un volto capace di raccontare desiderio di nuova stagione e la promessa di momenti destinati a restare impressi nei cuori dei fan e non solo. Tra l’esordio atteso da anni sul palco del Festival di Sanremo e l’annuncio di nozze che suggella una storia d’amore ormai matura, l’artista romano vive una fase che unisce consacrazione professionale e pienezza personale. Dopo aver accompagnato intere generazioni con le melodie dei The Giornalisti, trasformando riflessioni intime in hit pop che ancora oggi riecheggiano nelle playlist italiane, Paradiso arriva al Teatro Ariston non più come frontman di una band, ma come protagonista assoluto di un nuovo capitolo artistico.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Tommaso Paradiso si sposa, il corteggiatore di Rocío Muñoz Morales e l'accompagnatore speciale di Arisa a Sanremo 2026 Tommaso Paradiso si sposa dopo aver corteggiato a lungo Rocío Muñoz Morales e aver accompagnato Arisa sul palco di Sanremo 2026. Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo. Gianluca Grignani - Destinazione Paradiso (Live) - Vota la voce 1995 (HD) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2025, la scaletta completa della prima serata: da Gaia a The Kolors, con ospiti speciali; Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 perché La felicità è un diritto; ARISA | IN ATTESA DI VEDERLA SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO ANNUNCIA 'LIVE PREMIERE'; Sanremo 2026, una scenografia in movimento tra espansione e asimmetria. Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite: c’è un dettaglio che rende il suo ritorno specialeAndrea Bocelli sarà il super ospite dell'ultima serata di Sanremo 2026. C'è un dettaglio- che unisce il cantante al Festival ... donnaglamour.it Sanremo 2026, Bambole di Pezza: Sorellanza è passare da un garage al palco dell'AristonLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Bambole di Pezza: 'Sorellanza è passare da un garage al palco dell'Ariston' ... tg24.sky.it Riflettori puntati sul Festival di Sanremo 2026 con lo speciale del nostro “Music Box” dedicato alla 76ª edizione, pronta a partire. ne parleremo con ospiti speciali, interviste, approfondimenti e servizi. Anche con qualche coreografia improvvisata al mome - facebook.com facebook Sanremo, Mara Sattei: «Porto all'Ariston una dedica d'amore molto speciale, e se vinco vado alle Hawaii». L'intervista x.com