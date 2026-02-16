Un presunto video che mostra un rapporto intimo ha scatenato polemiche nella politica ungherese. Si dice che il filmato coinvolga il leader dell’opposizione, che ora chiede di verificare l’autenticità delle immagini. La vicenda ha suscitato reazioni forti sui social, con alcuni sostenitori che chiedono trasparenza e altri che diffidano delle accuse.

Il principale leader dell’opposizione, che sarebbe mostrato nel filmato, accusa il governo di Viktor Orbán di volerlo screditare Péter Magyar, europarlamentare e leader del principale partito di opposizione ungherese Tisza (il partito del Rispetto e della Libertà), ha accusato il governo guidato da Viktor Orbán di minacciarlo con la pubblicazione di un presunto video che lo mostra mentre sta avendo un rapporto sessuale con una donna. Il video sarebbe stato girato all’insaputa dei due nel 2024, ma non è ancora stato diffuso e al momento non ci sono prove che esista. Magyar però ha raccontato che nei giorni scorsi diversi giornalisti hanno ricevuto un link che mostra una foto della camera in cui avvenne il rapporto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un presunto video di un rapporto sessuale sta agitando la politica ungherese

