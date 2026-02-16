Un posto al sole le anticipazioni del 17 febbraio 2026 | una dura notizia per Cristina

Cristina riceve una notizia difficile nella puntata di “Un posto al sole” del 17 febbraio 2026. La causa è una scoperta improvvisa che cambia tutto nella sua vita, lasciandola senza parole davanti a un messaggio arrivato durante la notte. La scena si svolge nel suo appartamento, dove si vede Cristina che legge il messaggio con un’espressione sorpresa e preoccupata.

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Cristina sta per ricevere una dura notizia dopo l’incidente, mentre Gianluca riceverà una visita molto gradita. Nella puntata precedente di lunedì 16 febbraio 2026. Nella puntata di lunedì 16 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il cast di Un posto al sole è in subbuglio dopo che Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, scopre che il suo ex marito, Roberto Ferri, ha deciso di trasferirsi all’estero con la figlia, motivato da problemi finanziari e da una causa legale ancora aperta.

Cristina esce dall’ospedale dopo l’incidente che ha preoccupato tutti, ma rimane sotto stretta osservazione.

