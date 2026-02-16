Un Posto al Sole anticipazioni 17 febbraio | Cristina fuori pericolo Eduardo chiude i conti con Angelo

Cristina esce dall’ospedale dopo l’incidente che ha preoccupato tutti, ma rimane sotto stretta osservazione. La ragazza si riprende grazie all’intervento tempestivo dei medici, che hanno evitato il peggio. Nel frattempo, Eduardo decide di mettere fine alla faida con Angelo, cercando di risolvere i vecchi dissapori. La scena si svolge nel quartiere, dove i due si incontrano davanti a un bar, mentre i residenti li osservano con curiosità.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Roberto e Marina possono tirare un sospiro di sollievo, dato che Cristina se l'è cavata con poco; nel frattempo Eduardo prova di nuovo a mettersi sulla retta via, prendendo ancora le distanze da Stella e decidendo di smettere con i furti. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 17 febbraio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

