Un Posto al Sole anticipazioni 17 febbraio | Cristina fuori pericolo Eduardo chiude i conti con Angelo
Cristina esce dall’ospedale dopo l’incidente che ha preoccupato tutti, ma rimane sotto stretta osservazione. La ragazza si riprende grazie all’intervento tempestivo dei medici, che hanno evitato il peggio. Nel frattempo, Eduardo decide di mettere fine alla faida con Angelo, cercando di risolvere i vecchi dissapori. La scena si svolge nel quartiere, dove i due si incontrano davanti a un bar, mentre i residenti li osservano con curiosità.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Roberto e Marina possono tirare un sospiro di sollievo, dato che Cristina se l'è cavata con poco; nel frattempo Eduardo prova di nuovo a mettersi sulla retta via, prendendo ancora le distanze da Stella e decidendo di smettere con i furti. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 17 febbraio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo
Un Posto al Sole, anticipazioni 3 febbraio: Eduardo pronto al colpo, Damiano vuole vivere con RosaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni (2-6 febbraio 2026): Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: Raffaele finisce nei guai per colpa di Whoopi; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: si avvicina un San Valentino complicato.
Anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio 2026: trame e colpi di scenaAnticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio 2026: incidente di Cristina, addio di Eleanor e la scelta di Eduardo. Scopri tutte le trame ... lifestyleblog.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 17 febbraio: Cristina fuori pericolo, Eduardo chiude i conti con AngeloTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it
- Da “Un posto al sole” a “Cuori”. ;) Chiara Petrone - Alessandra Masi - moglie del bigamo nella puntata di questa sera:):) #fiction #rai1 - facebook.com facebook