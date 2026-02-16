Un fiume di coriandoli invade Bellaria | oltre 400 maschere per il Carnevale in piazza
A Bellaria Igea Marina, domenica 15 febbraio, più di 400 persone si sono radunate in piazza con maschere colorate per celebrare il Carnevale. La gente ha riempito l’isola pedonale P., creando un mare di coriandoli che ha trasformato le strade in un tripudio di colori e allegria.
Colori, musica e allegria sull’isola pedonale P. Guidi per la sfilata delle scuole. Premi ai gruppi più originali, gran finale con merenda e intrattenimento Bellaria Igea Marina ha festeggiato il suo Carnevale in piazza, domenica (15 febbraio): un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria, che ha visto l’isola pedonale P. Guidi, già allestita a festa a tema San Valentino, diventare scenario di un coloratissimo corteo in maschera. Oltre 400 hanno partecipato alla sfilata con divertenti costumi di carnevale: le scuole dell’infanzia della Giovanni Bosco con “Happy anni 70”; il Gabbiano con “Il magico giardino del gabbiano”; il Bucaneve con “I simpatici piccoli insetti del bucaneve”; le scuole primarie del Ferrarin con “Ferrarin in love”; Manzi con “M&M’s”; Carducci con “La Band dei pezzi unici” ed anche ospiti delle località limitrofe come gli amici dell’Istituto Don Ghinelli di Gatteo con “Pinocchio ed i suoi amici”.🔗 Leggi su Riminitoday.it
