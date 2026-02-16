Un Csm smembrato e indebolito | ecco come cambia se passa il sì alla riforma Nordio-Meloni

Il Consiglio Superiore della Magistratura rischia di perdere peso se passa la riforma Nordio-Meloni. La proposta di legge, che sta dividendo i politici e gli addetti ai lavori, prevede modifiche che potrebbero rendere il Csm meno influente e più soggetto alle decisioni del governo. Molti osservano che questa trasformazione potrebbe indebolire l'indipendenza dei giudici e alterare le regole di nomina e funzionamento del consiglio. La prossima consultazione popolare deciderà se mantenere l’attuale equilibrio o cambiare radicalmente le regole.

Csm al Bivio: Il Referendum che Ridisegna l'Autonomia della Magistratura. Il futuro del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) è nelle mani degli elettori. Il referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 sottoporrà a voto la riforma Nordio-Meloni, un intervento radicale sull'organo di autogoverno della magistratura che potrebbe alterare equilibri storici e sollevare interrogativi sull'indipendenza della giustizia italiana. La riforma, al centro di un acceso dibattito pubblico, prevede una riorganizzazione strutturale del Csm con la frammentazione delle competenze e una diversa composizione dell'organo.