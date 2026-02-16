Un bergamasco davanti a tutti | Nicolò Arrighetti ha vinto la Coppa San Geo

Nicolò Arrighetti di Bergamo ha conquistato la vittoria alla 102ª Coppa San Geo, gara che si è svolta il giorno di San Valentino con partenza da Ponte San Marco e arrivo davanti al castello di Padenghe. Arrighetti, atleta della squadra General Store, ha superato gli avversari nello sprint finale, dimostrando una buona forma e determinazione. La corsa si è svolta su un percorso impegnativo, che ha messo alla prova i ciclisti fin dalle prime fasi.

Il bergamasco Nicolò Arrighetti, in forza alla General Store, ha vinto (nettamente) allo sprint la 102° Coppa San Geo, quest'anno il giorno di San Valentino, partita come da tradizione da Ponte San Marco e terminata davanti al castello di Padenghe. Per il vincitore, negli ultimi 3 anni alla Biesse Carrera Premac, si tratta del 15° successo in carriera: 4 nella categoria dilettanti, 7 tra gli Under 18, 4 negli esordienti. Bergamasco di Bossico, è considerato un passista-veloce, in grado però di difendersi sulle salite pedalabili, come quelle affrontate domenica dai 186 partenti della San Geo: solo in 72 sono riusciti a tagliare il traguardo dopo 164,4 km percorsi quasi costantemente sotto la pioggia. Nicolò Arrighetti di Bossico vince la Coppa San Geo PONTE SAN MARCO (BS) - 102 COPPA SAN GEO di Km. 164,600 alla media di 40,051 Km/h Nicolo' Arrighetti (General Store Essegibi - F.lli Curia) vince davanti al compagno di colori Giovanni Bortoluzzi ORDINE DI ARRIVO: 1° ARRIGHETTI NICOLO' (GEN