Ultim’ora Milan clamorosa decisione su Pulisic-Leao | i dettagli

Il Milan ha preso una decisione importante su Pulisic e Leao dopo averli visti allenarsi intensamente questa settimana. La squadra rossonera punta a recuperarli in tempo per la partita di mercoledì contro il Como, cercando di rafforzare la formazione. I due giocatori hanno mostrato segni di miglioramento e potrebbero scendere in campo in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Aggiornamenti importantissimi in casa Milan: ecco le ultime su Pulisic e Leao in vista del recupero di mercoledì contro il Como. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, mentre la squadra allenata da Fabregas viene dall’inatteso ko interno contro la Fiorentina. Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it Da Milanello arrivano aggiornamenti importanti proprio in vista del match tra Milan e Como. Le condizioni fisiche di Pulisic e Leao non sono ancora ottimali e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – alla fine solo uno dei due scenderà in campo a San Siro contro Nico Paz e compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

