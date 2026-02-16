Ultim’ora Milan clamorosa decisione su Pulisic-Leao | i dettagli
Il Milan ha preso una decisione importante su Pulisic e Leao dopo averli visti allenarsi intensamente questa settimana. La squadra rossonera punta a recuperarli in tempo per la partita di mercoledì contro il Como, cercando di rafforzare la formazione. I due giocatori hanno mostrato segni di miglioramento e potrebbero scendere in campo in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.
Aggiornamenti importantissimi in casa Milan: ecco le ultime su Pulisic e Leao in vista del recupero di mercoledì contro il Como. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, mentre la squadra allenata da Fabregas viene dall’inatteso ko interno contro la Fiorentina. Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it Da Milanello arrivano aggiornamenti importanti proprio in vista del match tra Milan e Como. Le condizioni fisiche di Pulisic e Leao non sono ancora ottimali e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – alla fine solo uno dei due scenderà in campo a San Siro contro Nico Paz e compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ultim’ora Modric, clamorosa decisione in casa Milan: i dettagli
Recenti aggiornamenti da Milanello rivelano una decisione importante riguardo Luka Modric.
Ultim’ora, arriva la decisione su Di Lorenzo: c’è il comunicato del Napoli!
Il Napoli ha annunciato ufficialmente la decisione sul recupero di Giovanni Di Lorenzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Milan aspetta Modric | dalla sua decisione dipenderanno i piani di calciomercato; Inter-Juventus 1-1, espulsione inesistente per Kalulu: protocollo folle del VAR; Calciomercato Milan, clamoroso: si punta Goretzka a parametro zero! L’indiscrezione; Pedullà sbotta: Rocchi si dovrebbe dimettere stasera, l’AIA commissariata per incapacità e i vertici federali azzerati.
Milan, sta saltando l’acquisto di Mateta: ecco cosa succedeSta saltando l’operazione Mateta. Il Milan ha fatto tutto con il Crystal Palace, operazione sui 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Nel frattempo gli inglesi hanno anche chiuso per ... calciomercato.it
#Allegri: “Ecco perché ho tolto #Nkunku! Come stanno Pulisic e Leao, su Modric, #Fullkrug e Rabiot…” x.com
Uscito Nkunku Pulisic e Leao in panchina Batte Fullkrug e... Niente da fare: il Milan rimane sopra di uno a Pisa C'era una soluzione migliore rispetto al tedesco - facebook.com facebook