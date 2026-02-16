Ultimissime Juve LIVE | out David i convocati per il Galatasaray
La Juventus ha annunciato l’assenza di David per il match contro il Galatasaray a causa di un infortunio muscolare. La squadra si prepara ora a schierare i giocatori disponibili, con alcuni giovani pronti a fare il loro debutto in Champions League. I tifosi aspettano di scoprire chi sarà convocato per la partita di questa sera.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 febbraio 2026. Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Thuram. Si ferma David, la lista ufficiale per i play-off di Champions League. 15:15 – Convocati Juve per il Galatasaray, recuperato Thuram. Ai box, oltre a Holm, anche David per un fastidio all’inguine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: convocati Juve per il match contro la Lazio. Novità su Thuram
La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio.
Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Thuram. Si ferma David, la lista ufficiale per i play-off di Champions League
La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la sfida contro il Galatasaray, tra cui spicca il ritorno di Thuram dopo l’infortunio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Juve-Lazio: cuore e rimonta, non basta a vincere contro Guida e Var ma che squadra. Tutte le dichiarazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa ItaliaInter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna cont ... juventusnews24.com
#Calciomercato #Juve Le ultimissime x.com
Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook