Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il Genoa ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo attaccante, motivato dalla necessità di rafforzare l’attacco dopo le recenti difficoltà offensive. La società ha confermato l’acquisto di un giocatore proveniente dalla Serie B, che ha già firmato il contratto e si è allenato con la squadra. La decisione nasce dalla volontà di migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite cruciali.
Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Bastoni travolto dagli insulti social: l’Inter fa scudo. Spunta il retroscena su Chiellini La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti! Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». La lettera d’addio e cosa è successo Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO
Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Diretta Napoli-Roma oggi, Serie A. Risultato live; Le partite di oggi: in Serie A ci sono Juventus-Lazio e Sassuolo Inter, in Premier Liverpool-City; Le partite di Serie A di oggi.
Sassuolo-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSicuramente diverso l’inizio di 2026 che si augurava la Juventus. I bianconeri sembravano infatti avere tutte le carte in regola per aprire il nuovo anno come avevano chiuso il ... ilmattino.it
Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieStati d’animo opposti in casa Napoli e Inter a pochi giorni dal big match del Meazza della 20esima giornata di Serie A. Uno scontro potenzialmente dirimente per quanto riguarda le sorti ... ilmattino.it
Il Torinese. Olexandr Ignatov · Echoes. Le ultime notizie ilTorinese.it - facebook.com facebook
Ecco le ultime notizie per l'industria della plastica e gomma pubblicate sulla prima pagina di Polimerica.it di oggi, Martedì 10 febbraio. Registratevi sul sito per ricevere la newsletter gratuita... polimerica.it/index.asp x.com