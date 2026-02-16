Il Genoa ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo attaccante, motivato dalla necessità di rafforzare l’attacco dopo le recenti difficoltà offensive. La società ha confermato l’acquisto di un giocatore proveniente dalla Serie B, che ha già firmato il contratto e si è allenato con la squadra. La decisione nasce dalla volontà di migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite cruciali.

Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Bastoni travolto dagli insulti social: l’Inter fa scudo. Spunta il retroscena su Chiellini La Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti! Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». La lettera d’addio e cosa è successo Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.