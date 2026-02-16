ufficiale il rinnovo di odgaard il danese ha firmato fino al 2029 con il bologna

Il Bologna ha confermato ufficialmente il rinnovo di Jens Odgaard, che rimarrà in rossoblù fino al 2029, dopo aver firmato il nuovo contratto. La scelta del giocatore danese arriva in un momento in cui si parlava di un possibile trasferimento, ma lui ha deciso di continuare a giocare con la squadra emiliana. Odgaard ha già dimostrato di essere un elemento importante, segnando diversi gol durante la scorsa stagione.

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Jens Odgaard fino al giugno del 2029. Il centrocampista offensivo dei rossoblu ha deciso di legarsi ancora a lungo con la formazione emiliana, allontanando le voci relative a un possibile addio. Ufficiale il rinnovo di Odgaard con il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Calciatore fondamentale per il gioco di Vincenzo Italiano, Jens Odgaard è pronto a scrivere nuove pagine della storia rossoblu avendo firmato il rinnovo con la squadra emiliana. Un colpo importante per i rossoblu che, dopo la firma di Santiago Castro, si sono assicurati quella di un altro pezzo importante del reparto offensivo a disposizione di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

