Ue rivede la lista nera fiscale | Vietnam e Turks e Caicos sotto pressione per trasparenza Figi e altri fuori

L’Unione Europea ha deciso di aggiornare la sua lista nera fiscale, puntando l’attenzione su Vietnam e Turks e Caicos, che devono migliorare la trasparenza delle loro politiche fiscali. La mossa arriva dopo aver riscontrato criticità nelle pratiche di questi paesi, che sono sotto pressione per adottare norme più chiare e condivise. Nel frattempo, Figi, Samoa e Trinidad e Tobago sono stati rimossi dalla lista, perché hanno fatto progressi concreti nel rendere le loro attività finanziarie più trasparenti.

Ue Aggiorna la Lista dei Paradisi Fiscali: Vietnam e Turks e Caicos Sotto Esame. L'Unione Europea sta per rivedere la sua blacklist dei paesi non collaborativi in materia fiscale, inserendo Vietnam e Turks e Caicos e rimuovendo Figi, Samoa e Trinidad e Tobago. La decisione, attesa per domani durante il Consiglio Ecofin, riflette una valutazione aggiornata degli impegni presi dai diversi paesi per una maggiore trasparenza e cooperazione fiscale internazionale. Questa mossa sottolinea la continua attenzione dell'Ue alla lotta contro l'evasione fiscale e la concorrenza sleale. Una Revisione Dinamica della Governance Fiscale Globale.