Ue | Gentiloni ' eurobond devono diventare permanenti'
Paolo Gentiloni ha affermato che l’Unione Europea dovrebbe rendere gli eurobond uno strumento permanente. La decisione potrebbe favorire una maggiore stabilità finanziaria nell’area euro. In passato, la mancanza di strumenti duraturi ha ostacolato la risposta alle crisi economiche. Ora, l’idea di rendere gli eurobond una risorsa stabile si fa strada tra i leader europei.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “La volatilità americana ha indebolito la fiducia nel dollaro che nel 2025 ha avuto la peggiore performance da cinquant'anni. L'Europa deve cogliere questo momento e far diventare gli Eurobond permanenti. Accrescere l'offerta di asset sicuri denominati in euro e' decisivo se vogliamo rendere i mercati finanziari europei più attraenti per gli investitori stranieri". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ue, Gentiloni: Meloni spinga per integrazione ed Eurobond
Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto che Giorgia Meloni dovrebbe promuovere di più l’integrazione europea e spingere per gli Eurobond.
Macron spinge per gli Eurobond, Berlino ribadisce il suo no: «Solo una distrazione» | «La Ue è pronta a diventare una potenza?»
Il presidente francese Emmanuel Macron spinge ancora per gli Eurobond, ma Berlino ribadisce il suo no.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ue, Gentiloni: Meloni spinga per integrazione ed Eurobond; Milano-Cortina, il medagliere dei Giochi invernali; Meloni: Integrazione UE e Eurobond, la spinta.
Ue: Gentiloni, 'eurobond devono diventare permanenti'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La volatilità americana ha indebolito la fiducia nel dollaro che nel 2025 ha avuto la peggiore performance da ... iltempo.it
Ue, Gentiloni: Meloni spinga per integrazione ed EurobondMilano, 14 feb. (askanews) - Alla conferenza di Monaco il cancelliere tedesco Friedrich Merz 'ha fatto bene a rispondere dallo stesso pulpito in ... notizie.tiscali.it
#ODFF2026 Nell'orizzonte dell'Europa, l'Italia può svolgere un ruolo solo se fa parte della cabina di regia, così da aver voce in capitolo su Mediterraneo, Eurobond, politica di difesa comune. @PaoloGentiloni, Co-Chair, Task Force sulla crisi del debito, Nazion x.com
Questo sarebbe il momento perfetto per gli #eurobond. Si potrebbero finanziare le priorità europee con investimenti comuni e costituire finalmente un “safe asset” europeo per sostituire nei portafogli degli investitori i treasury bonds con eurobond, più solidi e si - facebook.com facebook