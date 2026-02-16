Paolo Gentiloni ha affermato che l’Unione Europea dovrebbe rendere gli eurobond uno strumento permanente. La decisione potrebbe favorire una maggiore stabilità finanziaria nell’area euro. In passato, la mancanza di strumenti duraturi ha ostacolato la risposta alle crisi economiche. Ora, l’idea di rendere gli eurobond una risorsa stabile si fa strada tra i leader europei.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “La volatilità americana ha indebolito la fiducia nel dollaro che nel 2025 ha avuto la peggiore performance da cinquant'anni. L'Europa deve cogliere questo momento e far diventare gli Eurobond permanenti. Accrescere l'offerta di asset sicuri denominati in euro e' decisivo se vogliamo rendere i mercati finanziari europei più attraenti per gli investitori stranieri". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'Università di Amburgo per il discorso annuale sull'Europa del Vigoni Forum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Gentiloni, 'eurobond devono diventare permanenti'

Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto che Giorgia Meloni dovrebbe promuovere di più l’integrazione europea e spingere per gli Eurobond.

Il presidente francese Emmanuel Macron spinge ancora per gli Eurobond, ma Berlino ribadisce il suo no.

